Nella giornata di sabato 29 giugno a Faenza sono programmate alcune modifiche alla viabilità per la concomitanza di due diverse iniziative.

In via Zaccagnini, dalle ore 15.00 fino alle 24.00, per un evento culturale sarà vietato il transito di tutti i veicoli nel tratto di strada compreso dal civico 52 al civico 54, con divieto di sosta in quattro box auto all’altezza del civico 52.

Ai soli residenti sarà consentito circolare in doppio senso di marcia in via Zaccagnini, nel tratto dall’ingresso di via Graziola fino all’area chiusa al traffico.

Sempre sabato, dalle ore 8.00 alle 12.00, divieto di sosta per tutti i veicoli nella parte del parcheggio di via Aldo Lesi antistante l’ingresso al circuito protetto – circa 15 posti auto – per una gara ciclistica.