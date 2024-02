Dalle ore 8 di lunedì 5 alle 18 di venerdì 9 febbraio per lavori di manutenzione della rete dell’acquedotto sono previste alcune modifiche alla viabilità: divieto di transito in via Cittadini, tra via Dal Pozzo e via dell’Artigianato, nella corsia con direzione di marcia dal centro –verso la periferia; all’intersezione via Dal Pozzo/Morri/Cantagalli, per i veicoli che circolano in via Dal Pozzo con direzione di marcia Forlì – Bologna, divieto di accesso e quindi di proseguire dritto sulla via Dal Pozzo. Dal divieto sono esclusi i mezzi di residenti e frontisti.