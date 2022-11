Torna il mercatino di Natale dell’Enpa a Faenza, l’appuntamento per donare e acquistare oggettistica a buon prezzo per una buona causa. A partire da giovedì 1 dicembre e fino all’8 gennaio in piazza della Libertà 8 b/1 (di fronte al Duomo) possibile trovare simpatiche e convenienti idee regalo di seconda mano, ma rigorosamente in ottimo stato.

L’intero ricavato della vendita viene poi destinato al Rifugio del cane di via Plicca, per il sostentamento e il benessere di centinaia di cani e gatti.

In vendita, ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 (anche la domenica, eccetto il 25 dicembre e il primo gennaio), si possono trovare giocattoli, libri e fumetti, piatti, servizi di posate, bicchieri, cd, dvd, dischi, oggettistica e soprammobili, bigiotteria, borse e borsette; tutti oggetti in ottimo stato raccolti e accuratamente selezionati per offrirvi una scelta varia e conveniente.

Come sempre il pezzo forte della collezione sono le opere di arte e d’artigianato: ceramisti, scultori e artisti faentini donano le proprie opere al mercatino per sostenere l’attività di Enpa, dando quindi ai tanti visitatori l’opportunità di acquistare a prezzi d’occasione veri e propri «pezzi d’autore».

Inoltre, anche durante il mercatino stesso si possono donare oggetti in buono stato da mettere in vendita. I volontari, infatti, non smettono di ritirare, garantendo così un continuo ricambio della merce: tornando più volte al mercatino si possono trovare idee regalo sempre nuove e diverse.

Al mercatino è infine possibile rinnovare la propria tessera socio o iscriversi per la prima volta; per tutti saranno disponibili i calendari 2023. La quota di tesseramento può anche essere versata l’Iban IT93T0854223700000000062216 o con Satispay (https://tag.satispay.com/EnpaFaenza); per chi sceglie Satispay, si ricorda che è necessario comunicare a Enpa i propri dati poiché il pagamento è anonimo.



Per ulteriori informazioni, contattare l’Enpa – Sezione di Faenza al numero 0546 661203 (il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12, oppure 350 9585500, email faenza@enpa.org. È possibile seguire Enpa Faenza su Facebook alla pagina Rifugio del Cane E.N.P.A.