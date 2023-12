“Da oltre due anni è stato approvato il PUMS, ma da allora i passi avanti in fatto di mobilità sostenibile sono minimi, nessuna pista ciclabile su strada in più, nessuna zona 30 con segnaletica orizzontale, nessuna casa avanzata ai semafori. La stessa Consulta della Bicicletta (anche questa nata due anni e mezzo fa) risulta un orpello che non ha prodotto niente di significativo, non viene convocata da mesi. Ci chiediamo perché quei consiglieri (ad es. Grillini) che avevano proposto nella propria campagna elettorale proprio la consulta della bici, non dicano niente. E’ stata perfino assunta una nuova dirigente, creando il nuovo settore sviluppo economico e smart city, con (immaginiamo) notevole esborso economico, che cosa ha fatto finora?

L’assessore alla Viabilità Luca Ortolani e ai lavori pubblici Andrea Fabbri se ne dovranno occupare nei prossimi mesi e ci faremo sentire.

Facciamo inoltre notare che purtroppo davanti alle scuole la situazione è critica: in via Insorti, davanti alle scuole medie Europa, le auto dei genitori posteggiano sul marciapiede e sulla ciclabile sopra i cordoli, e il vigile presente non riesce a fronteggiare il caos né a garantire la sicurezza di bici e pedoni. In Via Donatini davanti alla scuola Panda, nessuno rispetta più il cartello verticale di ZTL, e addirittura è stata abbattuta la sbarra che impediva alle auto di salire la rampa di accesso all’asilo, lasciando via libera all’inciviltà.

Non va molto meglio nelle altre scuole, eccetto quelle (Gulli e Carchidio), dove la sbarra viene vigilata da volontari.

Chiediamo al Comune risposte, ma soprattutto fatti.”