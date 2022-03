Oltre che la Prima squadra, sono tornate a giocare tutte le formazioni del settore giovanile biancoazzurro.

La Under 19 Juniores di Nicola Cavina al “Bruno Neri” batte 5-0 il Bagnacavallo, grazie alla doppietta di Cassani e alle reti Ceroni, Andrei Galatanu e Brunetti.

Un risultato che vale la testa della classifica grazie al sorpasso sul Sanpaimola sconfitto in casa dallo Spiv. Il Faenza guida a 25 punti con una lunghezza su Sanpa e Classe e quattro sulla Virtus Faenza, prossimo avversario nel gran derby cittadino sabato 5 marzo (ore 15) al campo “Yuri Samorini”.

Una bella prova per l’Under 17 di Alberto Fiorentini pareggia senza reti (0-0) sul difficile campo di Rimini. Domenica 6 marzo (ore 10.30) match al “Bruno Neri” con il Misano.

Squillante vittoria per l’Under 16 di Matteo Negrini che vince in trasferta 5-0 con il Fya Riccione grazie ai gol di Servadei, Savioli, Bertozzi, Savioli e Solaroli. Domenica 6 marzo (ore 10.30) super derby con la Virtus Faenza al campo “San Rocco”.

Peccato per la Under 15 di Alessandro Fabbri che perde di misura (0-1) in casa con il Rimini. Prossimo turno il 6 marzo (ore 10.30) in trasferta con il Torre Savio.

Hurrà per i Pulcini 2011 di Edo Drymishi che hanno vinto a Imola torneo di Tozzona “giovani speranze”.