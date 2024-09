Faenza Basket City. Questo è lo slogan dei Raggisolaris per la campagna abbonamenti della stagione 2024/25, una frase che rappresenta la filosofia della società.

Con questo pay off, i Raggisolaris vogliono sottolineare la centralità della pallacanestro nella vita sportiva della città di Faenza, dove la disciplina è tra le più seguite e praticate, e intorno alla quale si vuole creare una rete, sportiva e sociale, capace di coinvolgere tutte le altre realtà cestistiche della città.

Prezzi identici ma più partite.

La dirigenza dei Raggisolaris conferma i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti dello scorso anno. Considerando che le partite sono aumentate da 17 a 19 con la riforma del campionato di B Nazionale, sottoscrivendo l’abbonamento si avranno gratis 5 gare rispetto all’acquisto del singolo biglietto e questo vale per ogni settore. Tra le novità di questa stagione, c’è l’ingresso omaggio per i minori di 10 anni e il prezzo ridotto per gli over 65.

Gli abbonamenti si possono sottoscrivere nella sede di via Nazario Sauro 4 o al Campus (via Proventa 61) nei seguenti giorni e orari

– lunedì 9-13

– martedì 15-19 (Campus)

– mercoledì 9-13

– giovedì 15-19

– venerdì 15-19

– sabato 9-13

I PREZZI DEGLI ABBONAMENTI

Tribuna Gold (settore davanti alla panchina con posto numerato): 280€ intero; 210€ ridotto

Tribuna Silver (settore in basso dietro alla panchina dei Blacks con posto numerato): 210€ intero; 168€ ridotto

Distinti\Curve (tutto il secondo anello e curva lato panchina Blacks: entrambi senza posto numerato): 168€ intero; 112€ ridotto

PREZZI SINGOLO BIGLIETTO

Tribuna Gold (settore davanti alla panchina con posto numerato): 20€ intero; 15€ ridotto

Tribuna Silver (settore in basso dietro alla panchina dei Blacks con posto numerato): 15€ intero; 12€ ridotto

Distinti\Curve (tutto il secondo anello e curva lato panchina Blacks: entrambi senza posto numerato): 12€ intero; 8€ ridotto

Settore ospiti: 15€ intero; 12€ ridotto

Usufruiscono dell’abbonamento e del biglietto ridotto

– i genitori dei tesserati della Raggisolaris Academy, del Faenza Basket Project e del Basket Lugo

– i ragazzi e le ragazze dai 10 ai 18 anni

– gli over 65

Entrano con il biglietto omaggio

– i tesserati Raggisolaris Academy, Faenza Basket Project e Basket Lugo

– i minori di 10 anni

– i portatori di handicap e il loro accompagnatore