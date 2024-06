Serigne Mbacke Gueye, per tutti “Bro” fa un salto triplo, passando dal Faventia di II Categoria al Faenza Calcio in Eccellenza.

È una sfida doppia per il 31 enne senegalese e per il d.s. e mister Nicola Cavina che ha deciso di scommettere sulle qualità del giocatore segnalato dal preparatore dei portieri Edmondo Santarelli.

Gueye, conosciuto da tutti gli addetti ai lavori con il soprannome di “Bro” è un centrocampista destro di piede, duttile, forte fisicamente, che può ricoprire diversi ruoli, anche se predilige quello di mezzala.

È felice della sfida sportiva che lo attende. “È stata una chiamata inaspettata, che mi riempie di gioia, ma al tempo stesso mi responsabilizza. E’ un sogno che si avvera perché giocare nel Faenza non capita tutti i giorni. E’ una piazza importante e mi sento faentino visto che vivo qui da tanti anni. Conosco Gjordumi e Ulivieri per precedenti comuni esperienze a Reda, e questo potrà essere utile. Darò il massimo per contribuire a una buona stagione che possa mantenere la squadra in una posizione tranquilla”.

Fiducia ricambiata dalla società manfreda come conferma il diesse e mister Nicola Cavina.

“È una scommessa che può essere vincente, nel senso che ha tutto per giocare in Eccellenza nonostante il salto triplo dalla Seconda Categoria. Può giocare in più ruoli. Ha fisico ed esperienza per fare bene. Ha accettato una sfida che può vincere con la consapevolezza dei suoi mezzi e la capacità di mettersi in gioco. Siamo curiosi di vederlo all’opera già nelle prime partite”.

Nato in Senegal a Louga non lontano dalla capitale Dakar il 5 settembre 1993, Serigne Mbacke Gueye in patria ha iniziato a giocare a calcio e ha continuato quando è arrivato in Italia tredici anni fa per raggiungere il padre.

Dopo aver iniziato nel campionato amatori, ha poi debuttato nella Dinamo Faenza, ha vestito le maglie del Reda, guidato da mister Agostino Vezzoli alla vittoria del campionato di Prima Categoria. Poi ha giocato nel Real Lugo, e quattro anni nel Modigliana con diversi allenatori: Maenza, Neri e Fontana, gli ultimi tre tutti ex biancoazzurri. Nelle ultime due stagioni ha militato nel Real Faenza e Faventia dopo la fusione.