Si è conclusa martedì 3 settembre la lunga stagione estiva “Bagnacavallo al cinema”, ospitata all’arena delle Cappuccine dal 7 giugno scorso con un film ogni sera per oltre 80 proiezioni.

Gli spettatori sono stati complessivamente oltre 6.500, «un dato – osservano Gianni Gozzoli e Ivan Baiardi di Fuoriquadro, responsabili dell’organizzazione e della direzione artistica per conto del Comune – che conferma sostanzialmente i numeri dello scorso anno. Il nostro pubblico apprezza sempre molto il luogo, il parco e l’aria di semplicità e complicità che si respira e ci tiene a dircelo ogni sera. Aspettiamo l’autunno per la nuova stagione.»

«Bagnacavallo si conferma così – commenta l’assessora alla Cultura Lucilla Danesi – una città con una particolare vocazione per il cinema. Le due stagioni, estiva e invernale, che proponiamo all’arena delle Cappuccine e a Palazzo Vecchio, coprono buona parte dell’anno e il pubblico, così vario per età e provenienza, evidenzia bene l’interessa che suscita la programmazione di Fuoriquadro. Si è deciso infatti di puntare sui film di qualità e al tempo stesso di coprire i generi più diversi. E la risposta è senz’altro positiva.

Proseguiremo in questo modo perché siamo convinti dell’importanza del cinema per il territorio sia dal punto di vista culturale che aggregativo.»

La rassegna estiva “Bagnacavallo al cinema”, che ha festeggiato i suoi quarant’anni, ha proposto i migliori film della stagione, da “Perfect days” di Wim Wenders a “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, da “Io capitano” di Matteo Garrone a “La zona d’interesse” e tanti altri.

Come ogni anno sono stati organizzati anche gli incontri di “Accadde domani” in collaborazione con Agis e Fice Emilia-Romagna, con la presenza di diversi autori. Ospiti della rassegna sono stati Ettore Zito (regista) e Luca Giacomoni (scrittore) per il film “Anime nel fango”, Anita Rivaroli (sceneggiatrice) e Carlotta Gamba (attrice) per “Gloria!”, Filippo Barbagallo (regista) per “Troppo azzurro”, Simone Godano (regista) per “Sei fratelli” e Piero Messina (regista) per “Another end”.

Aderendo all’iniziativa “Cinema Revolution” del Ministero della Cultura, “Bagnacavallo al cinema” ha proposto un prezzo unico per gli spettatori di 3,50 euro per i film italiani ed europei.

L’illustrazione della rassegna di quest’anno era stata realizzata di Eliana Albertini, giovane fumettista e illustratrice.