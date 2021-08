Ultime ore per preparare la lista dei candidati della Lega per le amministrative di Ravenna. Nella mattina di oggi, in conferenza stampa, sono stati toccati alcuni temi caldi al partito di Salvini come sicurezza e centro storico, ma anche, ha aggiunto il candidato a Sindaco Filippo Donati, attenzione al forese e all’ascolto, delle persone e delle necessità dei territori.