Entra in vigore il nuovo regolamento per la fruizione del Parco della Vena del Gesso

È entrato in vigore il nuovo regolamento per la fruizione del Parco della Vena del Gesso Romagnola. Diverse novità, tante regole, ma il nuovo regolamento non vieta nessuna delle attività che in passato si sono svolte all’interno del parco. Ovviamente la priorità è stata quella di tutelare il parco a fronte di un numero di visitatori aumentato esponenzialmente nel corso degli anni che ha dato vita a diverse tipologie di fruizione dei sentieri. Fruizione che il nuovo regolamento punta a gestire per evitare conflitti, fra i visitatori, con i residenti, e danni a fauna e flora, come invece purtroppo avvenuto in passato.