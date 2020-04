L’ Associazione Culturale Islamica, Luce di Castel Bolognese, ha effettuato due donazioni, una all’ Ausl della Romagna di € 1500,00 per l’acquisto di materiale e l’altra di € 500,00 al Comune di Castel Bolognese per aiutare le famiglie più bisognose. Raccolta fondi effettuata tramite i soci dell’associazione . Inoltre 20 soci si sono prenotati all’AVIS di Faenza per donare il sangue.

L’associazione è perfettamente integrata nel tessuto sociale castellano e sentendosi parte di questa comunità ha deciso di contribuire concretamente : ha dichiarato la porta voce dell’associazione Hagar Abouel Hussein