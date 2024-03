Settimana contro il razzismo: 621 studenti al cinema per vedere The Old Oak

Il 21 marzo è stata la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale, indetta dopo il massacro di Sharpeville del 1960, in Sudafrica. 70 persone uccise, 180 ferite dalla polizia mentre manifestavano contro l’obbligo che imponeva ai sudafricani neri di esibire uno speciale permesso all’interno delle aree urbane riservate ai bianchi.

Dal 18 al 24 marzo, da vent’anni, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali ha indetto la Settimana di azione contro il razzismo, celebrata anche a Ravenna all’interno del programma del Festival delle Culture.

Fra le varie iniziative del festival, in questi giorni, 621 studenti si stanno recando al cinema a vedere il film The Old Oak, la difficile integrazione di un gruppo di siriani sfuggiti alla guerra in una località in declino dell’Inghilterra settentrionale, raccontata da Ken Loach e Paul Laverty.