Da Faenza all’Europa, passando per la Regione Emilia-Romagna. Tanti argomenti nel prossimo incontro di Massimo Isola. Mercoledì 9 settembre alle 21 continuano infatti le iniziative con il candidato sindaco a Faenza per approfondire tematiche rilevanti per il territorio manfredo. Per l’occasione Isola dialogherà al Parco Mita di Faenza con l’europarlamentare del Partito Democratico Elisabetta Gualmini e la consigliera regionale Manuela Rontini.

L’incontro sarà l’occasione per confrontarsi con due importanti rappresentanti su Unione Europea e Regione, due istituzioni sinonimo di sviluppo e opportunità per il Comune di Faenza.