Domani sera, mercoledì 9 settembre alle ore 19, Paolo Cavina, candidato Sindaco della città, sarà presso il chiosco della zona Cavallerizza-Piazza Dante per una serata con musica ed animazione.

“Non abbandoniamo i quartieri, non lasciamo vuote le nostre vie e piazze – sottolinea Paolo Cavina – domani sera recuperiamo la festa saltata per maltempo alla Cavallerizza con la volontà di confermare il nostro impegno per arginare il proliferare di quartieri malcurati e abbandonati da questa amministrazione – aggiunge Cavina – Un punto fondamentale del nostro programma è la sicurezza che corrisponde a luminosità delle strade, presidio e presenza in ogni territorio, ma anche e soprattutto a rendere ogni singola zona bella e vivibile.”

La serata sarà allietata da “Pellico” con giocoleria e musica.

Saranno presenti diversi candidati consiglieri della coalizione di Paolo Cavina e sarà possibile porre loro le questioni del quartiere per migliorare la zona.