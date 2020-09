Dalla Spagna cocaina e marijuana per tutta la riviera: fermato un mercato da un milione di euro

C’era un pizzaiolo di 26 anni a capo dell’organizzazione criminale che gestiva un mercato di stupefacenti in tutta la Romagna. Si è conclusa questa mattina all’alba l’operazione Pony Express che ha portato all’esecuzione di 6 misure cautelari per altrettanti spacciatori che rifornivano la riviera di marijuana e cocaina e al sequestro di 83 chili di marijuana, 390 grammi di cocaina, e 56 mila euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Al 26enne inoltre sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di 480 mila euro.