“In data 28 febbraio è terminata la possibilità di inviare le domande per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Faenza e da qualche giorno è fruibile la graduatoria provvisoria di assegnazione. Il Comune di Faenza ha considerato i cambiamenti di Isee dei cittadini? Sono stati fatti controlli sull’Isee? Quanti alloggi si sono liberati?

Sono domande che la Lega Faenza, vista l’attuale situazione internazionale e considerati i danni economici sociali causati da oltre due anni di pandemia, ritiene importanti e prioritarie.

“Intendo interpellare la Giunta faentina affinché arrivino delle risposte chiare e che non vengano discriminati i cittadini faentini – afferma Roberta Conti – consigliera comunale della Lega – molte famiglie sono in difficoltà nel pagare gli affitti dal mercato libero e su oltre 800 alloggi occupati vorrei conoscere la situazione di quanti sono stati regolarmente controllati, quanti sono liberi e quanti cittadini faentini occupano queste strutture.” La Lega auspica che vi sia una presa di responsabilità da parte della Giunta in un periodo storico, purtroppo, sempre più difficile.”