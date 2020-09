Summer School: conclusa la seconda edizione del progetto ideato per aiutare i ragazzi a scegliere il loro futuro

Sono 15 quest’anno i ragazzi che hanno partecipato al progetto Summer School del Comune di Faenza. Lanciato in maniera sperimentale poco dopo il termine della quarantena forzata, il progetto ha comunque incontrato la curiosità e il parere favorevole dei ragazzi. Gestita grazie al supporto della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, la Summer School è un percorso di orientamento pensato per i giovani per aiutarli a scegliere il proprio futuro fra lavoro, percorsi di formazione e università e punta a far conoscere ai ragazzi le eccellenze del territorio.