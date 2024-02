Elezioni amministrative, candidati, coalizioni e proposte. Fusignani (Pri): “Siamo strutturati in tutto il territorio e pronti per ogni gara”

Elezioni amministrative, candidati, coalizioni e proposte, parla il Segretario Regionale del Partito Repubblicano Italiano Eugenio Fusignani.

“Siamo un partito strutturato in tutto il territorio, – ha detto Fusignani, – tendenzialmente operiamo nel centrosinistra, ma qualora non si trovino gli accordi, siamo pronti anche a correre da soli in tutte le realtà.”

14 comuni andranno al voto a giugno, e le forze politiche si stanno preparando con i candidati sindaco e i candidati per i consigli comunali.

Nella nostra provincia non sono attese grandi sorprese per quanto riguarda le colazione politiche.