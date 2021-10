Si sono aperti questa mattina alle 7 i seggi elettorali per l’elezione del nuovo sindaco di Ravenna e del nuovo consiglio comunale.

11 candidati sindaco, 30 liste.

Si potrà votare nelle giornate di domenica e lunedì. Domenica dalle 7 alle 23. Lunedì dalle 7 alle 15. gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza dell’orario stabilito saranno comunque ammessi a votare.

La mattinata alle urne, complice il bel tempo e l’apertura dei seggi anche il lunedì, è iniziata lentamente. Le prime stime nei seggi elettorali vedono un’affluenza al 10% dopo le prime tre ore di apertura.

A mezzogiorno il dato ufficiale dell’affluenza racconta che il 12,87% degli aventi diritto al voto ha già completato le operazioni ai seggi. Cinque anni fa, alla stessa ora, l’affluenza era del 19,41% ma in quell’occasione si votava nell’unica giornata di domenica.

Durante l’ultima competizione elettorale per l’elezione del sindaco, andarono a votare solamente il 61,28% dei ravennati avente diritto. Al ballottaggio furono ancora meno, 53,74%. Alle Comunali del 2011 l’affluenza fu molto più alta: 71,98%.

La partecipazione al voto potrebbe essere uno dei fattori importanti per l’esito finale di queste votazioni.

Nel frattempo alcuni fra i candidati si sono già presentati per esprimere le loro preferenze. Hanno infatti votato la candidata Veronica Verlicchi e il candidato Filippo Donati. Fra oggi e domani anche gli altri candidati si recheranno a votare.

Si ricorda che in caso di esaurimento dei diciotto spazi destinati all’attestazione dell’avvenuta votazione, deterioramento, smarrimento o furto della tessera, il cittadino potrà richiedere un duplicato in Comune anche durante le giornate di domenica e lunedì.

Gli uffici comunali di via Massimo D’Azeglio 2, piano terra, con uno spazio straordinariamente aperto sabato 2 ottobre dalle 8 alle 15, domenica 3 ottobre dalle 8 alle 20 e lunedì 4 ottobre dalle 8 alle 14. Nei medesimi giorni e orari saranno aperti per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali anche tutti gli uffici decentrati.

Aperture straordinarie sono inoltre previste allo Sportello unico polifunzionale (ex Anagrafe) di viale Berlinguer 68, domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 (orario continuato per tutta la durata delle votazioni); lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15 (orario continuato per tutta la durata delle votazioni).

Il servizio straordinario per il rilascio delle carte d’identità è previsto solo per domenica 3 ottobre dalle 7 alle 18.30.

Persone con disabilità e persone anziane con difficoltà di deambulazione, che non hanno ricevuto la tessera elettorale, possono telefonare all’Ufficio elettorale per chiederne la consegna al proprio domicilio.

Al termine della due giorni elettorale sarà eletto sindaco al primo turno chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, ovvero il 50% + uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiungerà la soglia, si tornerà a votare per il ballottagio domenica 17 e lunedì 18 ottobre. La sfida a quel punto sarà unicamente tra i due candidati più votati.