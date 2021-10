Incidente stradale nella mattinata di domenica a Ravenna in piazza Caduti sul Lavoro dove un’auto senza controllo è piombata nell’area verde pedonale al centro della piazza investendo un uomo che era seduto su una panchina.

L’episodio è avvenuto intorno alle 12. Fortunatamente tutto si è concluso senza particolari conseguenze, ma l’esito avrebbe potuto essere ben peggiore. A bordo dell’auto, una Renault Scenic, c’erano tre persone, fra cui una bambina. La donna al volante, classe ’86, è stata trasportata all’ospedale di Ravenna con un codice di media gravità. Sono stati disposti i controlli di legge per alcolemia e eventuale assunzione di stupefacenti. Illese la bambina e l’altra persona a bordo della vettura.

Sulla panchina, investito, un 53enne per il quale è stato necessario l’intervento del 118, un’ambulanza e l’auto medica. L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Cesena con un codice di media gravità.

Ancora sconosciute le cause dell’incidente sulle quali stanno indagando gli agenti della Polizia Locale.