E’ nato in Romagna un nuovo coordinamento di associazioni, comitati e genitori preoccupati per il rientro a scuola e per le direttive in continua e confusiva evoluzione, che si riuniranno per una manifestazione dal titolo “MiglioriAMO la scuola” sabato 29 agosto alle ore 20,30 nella magnifica Piazza Ciceruacchio di Cesenatico, attigua al porto canale Vinciano. Sono ben 12 le associazioni che si sono riunite per organizzare questo evento e una ventina che hanno sottoscritto un manifesto per le istituzioni (che si può trovare nella pagina fb del coordinamento romagna per la scuola).

La manifestazione prevederà l’intervento di esperti del mondo della scuola che da diverse angolature affronteranno la situazione con riflessioni e proposte.

Interverranno infatti un preside di Amalfi Solange Hutter, un medico Angelo Baudassi, una pedagogista Ivana Zoli, un avvocato Massimo Pifani, due psicologi Andrea Tosatto ed Elisabetta Saviotti, un insegnante Veronica Esposito e una mamma Veronika Sciacca che metteranno nel piatto dubbi, riflessioni, problematiche ma anche proposte per migliorare la scuola. E’ prevista anche una diretta Fb, per info romagnaperlascuola@libero.it