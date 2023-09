In Piazza del Popolo il ballo di fine anno delle scuole superiori

Ballo di fine anno delle scuole in Piazza del Popolo. La grande festa si sarebbe dovuta tenere l’1 giugno, ma a causa dell’alluvione è stata rimandata all’8 settembre. Gli studenti avranno a disposizione la piazza principale di Faenza, alla quale si potrà accedere, loggiati compresi, unicamente muniti di biglietto. 20 euro in prevendita, 25 euro il giorno della festa, anche se la cifra non è ancora stata ufficialmente definita. The Square il titolo dell’iniziativa organizzata dai rappresentanti degli istituti scolastici superiori della città in collaborazione con Giradischi Club. La serata inizierà alle 21.30 per terminare alle 3.

Si potrà entrare solamente muniti di documento d’identità, originale, non una copia, e non scaduto. Non sarà accettata in sostituzione la tessera sanitaria. L’età minima è 14 anni.

Sull’intera organizzazione la Questura ha espresso dubbi, tuttavia l’amministrazione comunale ha voluto comunque concedere ai ragazzi la possibilità di disputare l’evento.