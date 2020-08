L’Europarlamentare della Lega Mara Bizzotto, membro della Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo, ha incontrato nella giornata di oggi diverse aziende agricole del territorio faentino.

L’On. Bizzotto è stata accompagnata nelle visite alle aziende dal Candidato Sindaco Paolo Cavina, dall’On. Jacopo Morrone (segretario Lega Romagna), dal Consigliere Regionale Andrea Liverani e dal Consigliere Comunale e capolista Gabriele Padovani. Nel corso della giornata, fra l’altro, sono stati raggiunti anche dal sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli.

“Faenza è un’eccellenza in agricoltura! L’Europa deve prenderne esempio. La burocrazia europea, italiana e territoriale non aiutano le imprese e gli agricoltori, noi dobbiamo fare in modo che questo cambi con donne e uomini competenti che conoscono la fatica del lavoro ed hanno l’esperienza giusta alle spalle – ha detto l’On. Mara Bizzotto- Ho trovato in Paolo Cavina una persona paziente, competente, disponibile e piena di energie.”

“E’ stata una bella giornata di confronto – ha commentato Paolo Cavina – con Mara siamo allineati. Conosciamo il settore e le sue esigenze e crediamo che il nostro paese possa essere esempio di eccellenza nel mondo anche in futuro. Nel tempo abbiamo perso battaglie europee, ma ripartendo dal territorio e dal lavoro possiamo riportare in alto il prodotto agroalimentare italiano. Faenza è già ai vertici europei con le proprie imprese, ora deve elevarsi a guida -ha concluso Cavina.”