Volley: Partnership tra Porto Robur Costa 2030 e Ristorante Pizzeria Al Passatore

La stagione sportiva del Porto Robur Costa 2030 sta per iniziare; domenica 13 settembre ci sarà il primo match ufficiale Ravenna-Padova di Coppa Italia. E il Ristorante Pizzeria Al Passatore sarà al fianco della nuova società, concretamente con una serie di iniziative: in virtù del progetto #lasquadraincittà e #adottaungiocatoreconsarravenna, verrà erogato un voucher con una scontistica per pranzi e cene. Francesco Recine, schiacciatore della Consar, sarà ospite fisso del locale di via Guaccimanni per i pasti quotidiani per tutta la stagione.