E’ nata e si è presentata in occasione di “Made in Italy” l’Associazione Mondial Tornianti Gino Geminiani. L’obiettivo è di tenere viva la memoria del ceramista scomparso qualche settimana fa e attiva la sua bottega dove verranno organizzati corsi individuali e di gruppo al tornio e non solo. Tanti i ceramisti suoi amici che contribuiranno alla formazione di giovani ceramisti.