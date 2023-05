Il Distretto A Weekend, con la sua Cena Itinerante, è rimandato a settembre. L’evento, che porta in centro migliaia di persone, si sarebbe dovuto tenere il prossimo weekend. Considerata la situazione complessiva su Faenza, però, gli organizzatori hanno deciso di rinviare il fine settimana: “Purtroppo l’allerta rossa, le previsioni meteo disastrose, Faenza che ha già pagato tanto non ci consentono di affrontare la festa che avevamo in programma come se niente fosse.

Ci abbiamo provato e pensato molto, ma oggi abbiamo deciso di rimandare Distretto A Weekend al 1-2-3 SETTEMBRE.

Oltre a essere un bel momento di rientro in città, è di fatto il primo weekend libero da altri grandi eventi nella nostra zona.

Vogliamo che tutti abbiano la possibilità e l’entusiasmo a partecipare, e siamo certi che per quella data saranno tornate la leggerezza e la serenità necessarie.

Immaginerete quanto questa cosa sia difficilissima da mettere in piedi, ed quanto sia difficilissimo decidere di rinviarla. Ma speriamo nella comprensione di tutti per questa città ora fortemente danneggiata, preoccupata e avvilita.

Speriamo che tutti i protagonisti, padroni di casa, artisti, ristoratori, produttori possano partecipare anche a settembre. Il nostro sogno sarebbe di averli tutti con noi, e mantenere il bel programma così faticosamente creato in questi mesi.

Ma capiamo benissimo le complicate agende di tutti: vi aggiorneremo più avanti, appena avremo ridefinito il programma”.