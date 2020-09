Si è conclusa sull’Alto Garda la XXXV edizione della Coppa Primavela FIV, evento dedicato alle classi giovanili Optimist – Cadetti e Techno 293.

Il Circolo Velico Ravennate ha partecipato alla manifestazione con una nutrita rappresentanza di atleti che hanno portato a casa risultati importanti: su tutti, quello di Diego Brera, classe 2010, che grazie all’undicesimo posto ottenuto nella Coppa Cadetti (riservata ai nati nel 2010) ha guadagnato l’accesso al prestigioso Gruppo Agonistico Nazionale.

Nell’appena citata Coppa Cadetti la vittoria è andata a Mattia Benamati (FV Malcesine), secondo Niccolò Sparagna (LNI Formia) e terzo Damiano Livoti (NIC Catania). Oltre a Diego Brera, in rappresentanza del CVR hanno regatato Elia Uffreduzzi (30°), Gianmaria Facchini (33°), Leo Ivaldi (35°), Alessandro Riccetti (44°) e Anna De Angelis (61°).

Nella Coppa Presidente, riservata ai nati nel 2009, vittoria di Claudio Crocco (LNI Formia). Per il CVR, Edoardo Masotti chiude al 13° posto e Linda Raspadori al 51°.

Nella Coppa Primavela, per i giovanissimi 2011, primo posto finale e vittoria per Artur Brighenti (CN Brenzone). Tra gli atleti CVR, Gianmaria Urso chiude 62° e Davide Ivaldi 70°.

Carlo Mazzini, direttore sportivo del Circolo Velico Ravennate, ha commentato: “Siamo contenti della prestazione della squadra sull’Alto Garda. Diego in particolare é stato bravissimo, é un bambino molto sveglio e ha una gran sensibilità nel portare la barca. Con vento leggero si è dimostrato velocissimo. Grazie al risultato ottenuto potrà partecipare ai raduni della squadra nazionale, è ancora molto giovane e ha tante cose da imparare ma vedendo la grinta che mette in allenamento sono sicuro che conquisterà ottimi risultati nel futuro”.

Nel corso del weekend si è tenuto anche il Campionato Italiano RS Feva a Punta Ala. La vittoria in questo caso è andata alla coppia Trucchi-Scalzulli del Circolo Nautico Savio.

Tra i portacolori del Circolo Velico Ravennate, il miglior piazzamento è stato centrato da Raul Bottura e Filippo Salvatori, tredicesimi overall e tra i più veloci della flotta con vento leggero. In rappresentanza del sodalizio di Via Molo Dalmazia, in classifica troviamo poi Aurora Emiliani che ha fatto da prodiere a Davide Piovani al 21° posto, Anna Cecchetto a prua di Emilia Salvatore (32°), Zeno Scolari con sua sorella Cecilia (49°), Carlotta Palmarini e Maria Elena Haag (56°) e Lorenzo Tanesini con Javiera Ronchi (66°).