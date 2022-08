Domenica 7 agosto, alle ore 13, sulla rete televisiva San Marino Rtv, rete nazionale visibile in tutta Italia sul digitale terrestre al canale 831 oppure sulla piattaforma Sky al canale 520 e su Tivùsat, al canale 93, andrà in onda una puntata monografica della durata di 60 minuti sulla città di Faenza girato in oltre dieci punti di interesse della città, dal centro storico fino alla Torre di Oriolo dei Fichi, durante la quale verranno mostrati i principali asset dell’offerta turistica della città tra itinerari e percorsi di scoperta che valorizzeranno l’identità del territorio.

L’appuntamento manfredo fa parte del programma Terranostra, recentemente presentato sulla Repubblica del Titano, che, attraverso la voce dell’attrice Sonia Grassi e di quella del comico Vito, racconta la storia dei borghi e città di San Marino, Emilia-Romagna e Marche, le loro caratteristiche posizioni geografiche, il patrimonio storico, artistico e le bellezze naturalistiche. La puntata su Faenza sarà trasmessa poi in replica lunedì 8 agosto (ore 21), mercoledì 10 (ore 23.15) e venerdì 12 (ore 9.40). Il programma sarà inoltre disponibile in streaming sul sito www.sanmarinortv.sm e rimarrà disponibile ‘on demand’ nella sezione Rtv Play.