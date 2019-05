Domani, domenica 26 maggio, il Comitato cittadino Lido di Dante organizza “ 2 RUOTE PER LA VITA”, MOTO – INCONTRO, manifestazione per raccolta fondi a scopo benefico. Due fratellini di Ravenna sono affetti da sindrome atassospastica, malattia genetica rara che colpisce il sistema nervoso centrale. I bambini sono in carico alla neuropsichiatria di Ravenna, dove hanno svolto attività riabilitative, ora al termine, in quanto raggiunto l’età massima di trattamento. Considerato la complessità della malattia, necessitano ancora, e soprattutto in maniera costante nel tempo, di terapie di supporto e sviluppo delle loro autonomie. Pertanto, il Comitato cittadino ha deciso che l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto ai genitori, affinché possano, in prima istanza, provvedere ai fabbisogni terapici. In tanti, con le loro adesioni, hanno partecipato a questa gara di solidarietà, il Comitato cittadino li ringrazia uno ad uno, così come ringrazia tutti i volontari e lo staff che ha gestito la programmazione sin dall’inizio.