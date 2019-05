Dopo il fortunato esperimento della mostra “Giardino Perpetuo”, Faventia Sales prosegue nell’utilizzare i propri spazi per ospitare giovani artisti, consentendo alle persone che vivono quotidianamente questi luoghi di ammirare l’arte e diverse espressioni artistiche.

Da lunedì 27 maggio alle 17 sarà infatti allestita nella veranda del Complesso ex Salesiani di Faenza l’esposizione fotografica “Native Alaska – Volume 3 di Arctic Visions” di Isacco Emiliani. Arctic Visions è un progetto di Emiliani nato nel 2016. Si tratta di una collana di fanzine autoprodotte con l’obiettivo di raccontare i Paesi artici con una particolare tematica.

Dopo il primo volume “White Finland”, incentrato sui bianchi paesaggi della Finlandia, e il secondo volume “Prehistoric Norway”, dedicato ai colori rimasti immutati dal tempo, il terzo volume è appunto “Native Alaska”, che racconta gli Inuit, nativi che da sempre abitano queste terre. Il Volume 3 è composto da nove schede fronte e retro per un totale di 18 foto che raccontano il forte parallelismo tra natura e uomo. “Native Alaska” nasce per raccontare il nord dell’Alaska e i suoi abitanti, in un momento complesso come quello che vediamo oggi, dove tutto sta mutando.

La mostra fotografica, organizzata con la collaborazione di Faventia Sales, sarà celebrata con una presentazione martedì 4 giugno alle 21 nel cortile interno del Complesso con la proiezione di audio-video della durata di un’ora.

Isacco Emiliani è nato a Faenza il 2 settembre 1991 e dal 2013 si dedica a tempo pieno alla fotografia, sviluppando principalmente progetti orientati al reportage, alla conservazione e alla tutela ambientale. Attualmente è fotografo in EuroCompany Srl Società Benefit e su incarico per Dynamo Camp.

La mostra rimarrà aperta all’interno della veranda liberamente accessibile a tutti, nel complesso di via San Giovanni Bosco 1, fino a lunedì 17 giugno. È possibile visitarla dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30.