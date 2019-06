Doppio incidente sull’Adriatica: gravissimo un 20enne dopo un frontale con un camion

Doppio incidente lungo la statale Adriatica nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio con conseguente chiusura al traffico di due tratti della Classicana, all’altezza dello svincolo Quadrifoglio, a Ravenna, e a Glorie.

E proprio quello di Glorie è risultato l’incidente più grave, avvenuto intorno alle 13.15, quando un 20eene di Alfonsine, che stava percorrendo la statale in direzione di Ferrara, dopo l’incrocio con via Basilica, ha perso il controllo della propria Fiat Punto, invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con un camion. Il conducente del mezzo pesante non ha potuto fare niente per evitare l’impatto molto violento.