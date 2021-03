Si aggrava la posizione di Claudio Nanni dopo le rivelazioni fatte agli inquirenti da Pierluigi Barbieri durante l’ultimo interrogatorio. Dichiarazioni ancora in fase di verifica, ma che hanno già trovato un riscontro importante all’interno delle indagini. Durante l’ultimo interrogatorio del 17 marzo, durato tutta la mattina infatti, Barbieri ha raccontato di altri due tentativi falliti per uccidere Ilenia Fabbri e di come, finito di inscenare il furto nell’abitazione di via Corbara, la mattina del 6 febbraio, il piano prevedesse di far sparire il corpo della donna, nascondendolo in un trolley, che poi doveva essere seppellito in una buca nelle campagne faentine. Per nascondere ulteriormente le tracce, sempre secondo il racconto fatto da Barbieri, il corpo di Ilenia doveva essere distrutto con un acido.