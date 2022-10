Raccolta rifiuti: da dicembre si cambia anche in centro

A dicembre cambia il sistema di raccolta rifiuti anche per il centro urbano. L’amministrazione comunale faentina inizia a fissare le tempistiche per il passaggio al nuovo sistema di raccolta differenziata, la cui entrata in vigore è stata più volte posticipata nell’ultimo periodo. Il tema è stato toccato in consiglio comunale dall’assessore all’ambiente Luca Ortolani in risposta ad un’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi incentrata sui rifiuti abbandonati.

Per il centro storico, all’interno delle mura e nel Borgo Durbecco, dal 5 dicembre, rimarranno le isole ecologiche ma la raccolta differenziata verrà gestita dai residenti con una tessera che permetterà di aprire i cassonetti della differenziata e sulla quale verranno conteggiati i conferimenti. Compresa la carta.

Il resto del territorio, a febbraio, invece passerà ad un porta a porta integrale che vedrà quindi sparire dalle strade i cassonetti dell’indifferenziata.