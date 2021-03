Nella giornata del 22 marzo l’associazione Round Table ha donato uova di Pasqua ai bimbi della Pediatria dell’ospedale Infermi di Faenza.

Le misure di prevenzione COVID-19 hanno limitato la mobilitazione dei Tabler che hanno potuto presenziare solo in una ristretta rappresentanza con il Presidente Riccardo Ligresti e il Vice Presidente Simone Maretti, in un momento in cui realizzare progetti e iniziative è estremamente difficile, il club service di Faenza, ha voluto testimoniare ancora una volta la vicinanza ai bambini, che più di altri stanno soffrendo questa delicata situazione.

L’iniziativa di Round Table Faenza si affianca ad un altro progetto intrapreso da Round Table Italia a livello nazionale che ha tratto sostegno proprio dalla vendita delle uova di Pasqua. La Round Table Italia si è prefissata, infatti, come service dell’anno quello della tutela dell’ambiente e proprio per questo ha deciso di acquistare, con i proventi raccolti, alcuni SEABIN, veri e propri “cestini del mare” per la raccolta di plastiche, microplastiche e rifiuti vari, dispersi nel mare, il progetto verrà realizzato anche grazie alla preziosa collaborazione dell’azienda Madel di Cotignola con il marchio Winni’s, partner dell’iniziativa.

L’associazione, le cui origini risalgono al 1926 in Inghilterra, è ora presente in oltre 60 nazioni. In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale oltre 60 club detti “Tavole”. Ognuna è composta da almeno dieci membri detti “Tablers” fino a un massimo di quaranta, dei quali non più di tre possono esercitare la stessa professione. L’ambito dell’attività di servizio, scelta annualmente, si svolge a livello nazionale e locale. Tra le molteplici opere di beneficenza, si possono ricordare: la costruzione di una Scuola elementare ad Amaro, paese del Friuli colpito dal terremoto del 1976, la realizzazione e promozione della linea telefonica nazionale “S.O.S. Infanzia – Telefono Azzurro”, la divulgazione e promozione della “Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia”, approvata dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 1989, attività per cui la Round Table Italia è stata nominata Ambasciatrice Unicef, l’appoggio ed il sostegno a favore dell’Associazione Internazionale per le Cardiopatie Infantili, l’appoggio ed il sostegno a favore dell’A.I.L – Associazione Italiana Leucemie. I volontari hanno voluto dimostrare la loro vicinanza ai piccoli pazienti. Un sentito ringraziamento è stato espresso da parte del personale medico ed infermieristico della Pediatria e da parte della Direzione ospedaliera.