Sarà Giuseppe Giacobazzi il super ospite della 21esima edizione della Sagra del Buongustaio di Reda! Al suo fianco, nell’inedito spettacolo Giacobazzi & Friends, in programma lunedì 19 agosto, ci saranno Duilio Pizzocchi, Lorenzo Baglioni ed i Masa.

Giuseppe Giacobazzi, nome d’arte di Andrea Sasdelli, non ha bisogno di presentazioni. Nato ad Alfonsine 56 anni fa, da oltre trent’anni è uno dei più grandi comici italiani. Porta sul palcoscenico le proprie storie personali e vari personaggi romagnoli, sottolineandone con ironia graffiante le manie e le debolezze. Si è fatto conoscere al grande pubblico nazionale con la trasmissione televisiva “Zelig” su Canale 5, dove alcuni suoi sketch entrati nel mito romagnolo (le rotonde di Ravenna, la cena al Caminetto di Milano Marittina, etc.) sono stati visti ed apprezzati da oltre sette milioni di spettatori.

Andrea Sasdelli esordisce come conduttore radiofonico nel 1985, in una radio privata a Lavezzola. Il suo primo personaggio è il signor Giuseppe, un tipico contadino romagnolo che si diletta a comporre poesie. Sul finire degli anni Ottanta conosce Maurizio Pagliari, alias Duilio Pizzocchi, attivo sulla scena bolognese, che lo fa esordire sul palcoscenico aggiungendo al suo personaggio il cognome Giacobazzi. Il personaggio funziona e Pizzocchi lo inserisce nel suo spettacolo “Il Costipanzo Show” come ospite fisso. Il debutto sulla tv nazionale di Andrea Sasdelli avviene nel 2004 su Rai 2, come protagonista della sitcom “Tisana Bum Bum”. Dal 2006 al 2012 fa parte del cast dei comici di “Zelig”. Negli anni successivi continua a fare apparizioni televisive, conduce programmi radiofonici e porta in tournée in tutta Italia i suoi spettacoli. A Reda, il 19 agosto Giuseppe Giacobazzi troverà il calore del pubblico romagnolo, che lo adora da sempre. Le richieste di biglietti sono già tante e si prevede il pienone.

La prevendita on line è già partita. I biglietti sono disponibili su questo link di Vivaticket: www.vivaticket.it/ita/event/giacobazzi-friends/132093

Intanto si sta formando l’intero programma spettacoli della prossima Sagra del Buongustaio, che si svolgerà dal 17 al 23 agosto a Reda di Faenza. Domenica 18 agosto sarà una serata di grande musica e divertimento con Andrea Poltronieri e, a seguire, si ballerà fino a notte fonda con i Qluedo. Non poteva poi mancare lo storico appuntamento con gli amici Moka Club, che saliranno sul palco giovedì 22 agosto per uno spettacolo imperdibile.