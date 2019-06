Nella mattinata di domani, giovedì 6 giugno, per lavori di ristrutturazione in via Santo Stefano, dall’incrocio con corso Mazzini al civico 4 compreso, saranno vietate la circolazione e la sosta di tutti i mezzi, esclusi i residenti, dalle ore 8.30 fino alle 14.30 per consentire lo svolgimento dei lavori al civico 4.

I veicoli in divieto di sosta verranno rimossi forzatamente, nelle strada è già stata installata la segnaletica informativa del divieto.

La viabilità ordinaria sarà ripristinata appena terminati i lavori.