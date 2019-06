Giovedì 6 giugno alle 20.30 è in programma presso la Biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo il terzo appuntamento con Writers’ Corner, rassegna di scrittori e scritture locali. L’autrice bagnacavallese Elisa Giacomoni presenterà la sua terza opera letteraria, Histeria, appena pubblicata per Santelli editore.

Dopo essersi cimentata con libri di testimonianza e di ricordo, Elisa Giacomoni questa volta intraprende la scrittura del romanzo per dare vita a un thriller in cui il felice ménage familiare dei protagonisti – Giorgia Papini, violinista e Giacomo Martini, architetto, all’apice delle rispettive carriere – verrà messo a dura prova da una misteriosa figura.

Elisa Giacomoni è nata e vive a Bagnacavallo. Lavora come insegnante ed educatrice di Nido d’Infanzia. La sua passione per la scrittura l’ha portata a pubblicare due libri: La sua mano sulla testa e L’acqua e la cenere. Histeria è la sua terza esperienza letteraria.

Il Writers’ Corner è un appuntamento a cadenza mensile. Gli autori interessati a presentare la loro candidatura possono scrivere una mail alla Biblioteca comunale Taroni. I requisiti richiesti sono la territorialità, per provenienza o contenuto dell’opera, e la novità (si accettano opere edite nell’ultimo anno). Nessun discrimine per il genere, narrativa, saggistica o composizione in versi, purché l’opera sia pubblicata da una casa editrice.

La Biblioteca Taroni è in via Vittorio Veneto 1.

Informazioni:

0545 280912

taroni@sbn.provincia.ra.it