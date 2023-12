Dopo di noi: ciclo di incontri per aiutare famiglie, associazioni e caregivers

“Gli strumenti giuridici del Durante e Dopo di noi”: ha preso il via a Cotignola un ciclo di incontri dedicato alla tematica del Dopo di Noi e organizzato da Consorzio Solco Ravenna, cooperativa La Pieve e Casa della Carità di Lugo. Tre incontri durante i quali, grazie all’avvocata Francesca Vitulo, esperta in Diritto della famiglia e tutela dei diritti dei soggetti deboli, da 20 anni impegnata sul tema del Dopo di noi, verranno affrontate questioni e problematiche che oggi preoccupano famiglie, operatori, caregivers e associazioni. Gli incontri, che si tengono al centro sociale Il Cotogno, al Parco Pertini di Cotignola, sono aperti a tutti.

Il programma:

Mercoledì 6 dicembre si comincia con “La capacità giuridica e di agire – Chi può agire nell’interesse della persona non autonoma? Disabilità fisica e disabilità psichica”

Mercoledì 13 dicembre sarà la volta di “Quali strumenti per garantire la destinazione del patrimonio per la realizzazione del progetto personalizzato per il Durante e Dopo di Noi? Atti dispositivi del patrimonio”

Mercoledì 10 gennaio 2024 si terrà l’ultimo incontro dal titolo “Atti dispositivi del patrimonio – legge 112/2016”.