Il Comune di Faenza comunica che, per consentire un intervento di ripristino dei fossi stradali via Celletta nel, tra via Convertite e via S. Pier Laguna, sarà chiusa al transito sabato 9 dicembre dalle ore 7 alle 13 (o comunque fino a termine lavori) ad eccezione dei mezzi di soccorso, di emergenza e per i residenti.