Comunità energetiche: 15 progetti pronti a sorgere in provincia di Ravenna

Sono 15 i progetti in provincia di Ravenna presentati alla Regione Emilia-Romagna per avviare sul territorio Comunità Energetiche rinnovabili. 124 complessivamente i progetti. 4 milioni e 600 mila euro il budget messo a disposizione da via Aldo Moro per sostenere i progetti. A presentare domanda sono stati Comuni, Unione dei Comuni, condomini, centri di ricerca, caseifici, cooperative agricole ed edili, immobiliari, piccole e medie imprese, enti del terzo settore, opere pie parrocchie e monasteri. Nei 15 progetti ravennati, il contributo regionale finanzierà una gran parte dell’investimento. Sono ben 7 le domande arrivate da Ravenna, 2 da Lugo, poi Alfonsine, Brisighella, Cervia, Conselice, Faenza e Russi ne hanno presentata una a testa. Il contributo regionale d’altronde sarà a fondo perduto fino all’80% delle spese sostenute per l’avvio e la costituzione della comunità. Finanzierà gli studi di fattibilità e verrà incrementato fino al 90% sulla base delle premialità previste.