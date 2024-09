La donazione della sonda ecografica per ecografie cardiache trans-toraciche point-of-care è frutto della collaborazione tra Associazione Lughese Pro-Chirurgia Onlus, Diemme Filtration Srl e il Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Lugo

L’Unità Operativa di Anestesia e rianimazione di Lugo, diretta dalla dott.ssa Costanza Martino, apre le porte ad una nuova ed importante donazione da parte dell’Associazione Lughese Pro-Chirurgia Onlus, presieduta dall’Avv. Gabriele Sangiorgi, grazie alla fondamentale collaborazione della Diemme Filtration Srl, azienda del territorio lughese da sempre attenta all’ambito sociale.

Si tratta di una sonda ecocardiografica Sonosite per ecografie cardiache trans-toraciche effettuate su pazienti presso la piattaforma ad alta intensità di cura dell’Ospedale di Lugo, composta da 6 posti letto intensivi e 4 posti letto sub-intensivi.

Alla cerimonia di ringraziamento erano presenti la Direzione medica di Presidio, la Direzione infermieristica e tecnica, la Direttrice dell’Unità Operativa di Anestesia e rianimazione di Lugo dott.ssa Costanza Martino, il Responsabile del reparto di Terapia Intensiva di Lugo dott. Gianluca Zani, il Presidente dell’Associazione Lughese Pro-Chirurgia Onlus avv. Gabriele Sangiorgi, il Direttore Marketing e Comunicazione di Diemme Filtration dott. Andrea Pezzi, la Sindaca di Lugo Elena Zannoni.

“L’ecocardiogramma trans-toracico è una metodica che utilizza gli ultrasuoni prodotti da una sonda posta esternamente al torace per eseguire uno studio morfologico e funzionale del cuore e dirigere efficacemente la cura del paziente” – afferma la Dott.ssa Martino. “Per i medici rianimatori avere la possibilità di effettuare valutazioni più accurate sui pazienti critici affetti da patologie cardio-respiratorie e ricoverati presso il reparto di Terapia Intensiva ha permesso di alzare gli standard di cura forniti ai malati, garantendo tempestive diagnosi e ottimizzazione del lavoro”.

“Inoltre – aggiunge il dott. Gianluca Zani, Responsabile del reparto di Terapia Intensiva di Lugo – avere strumentazioni all’avanguardia rappresenta una forte attrattiva nei confronti dei medici specializzandi, grande risorsa culturale del nostro paese, che possono così cimentarsi non solo nella speculazione scientifica ma anche nell’acquisizione di nuove importanti tecniche ad essa applicate”.

“Ringraziamo i donatori che hanno contribuito all’acquisto a favore di tutti i cittadini che ne hanno bisogno. È un momento in cui le necessità crescono e le risorse calano, per cui grande è la nostra riconoscenza verso la generosità e la fiducia di questo territorio verso la sanità” conclude la Dott.ssa Martino.

“Siamo orgogliosi di contribuire al miglioramento delle cure sanitarie nel nostro territorio attraverso la donazione di questa sonda ecocardiografica – sottolinea Andrea Pezzi, Direttore Marketing e Comunicazione di Diemme Filtration. “In un momento in cui le risorse sono limitate, riteniamo fondamentale fornire supporto per garantire diagnosi tempestive e cure efficaci ai pazienti critici; la nostra collaborazione con l’Associazione Lughese Pro-Chirurgia Onlus e l’Ospedale di Lugo rappresenta per noi un impegno concreto verso la comunità”.

“Ci riempie di orgoglio sapere che ci sono aziende del territorio che si occupano di tematiche importanti per i cittadini – interviene la Sindaca di Lugo Elena Zannoni. “Questo è un segnale di grande attenzione verso la comunità locale e per questo ringraziamo davvero di cuore i donatori per il coinvolgimento che hanno nei confronti del territorio locale”.