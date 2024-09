Diadora e Cisalfa Sport sponsor tecnici di Esselunga Maratona di Ravenna

Due brand italiani e un’eccellenza dell’ambito podistico nazionale insieme per dare il via ad un percorso di crescita comune anche al di fuori dei confini nazionali. Da poche ore è ufficiale il nuovo accordo sottoscritto fra Diadora, Cisalfa Sport e Ravenna Runners Club per affiancare Esselunga Maratona di Ravenna Città d’Arte. Si tratta di un contratto biennale, con possibilità di estensione, che rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di consolidamento del più grande evento sportivo collettivo del territorio romagnolo.

DIADORA e CISALFA SPORT saranno SPONSOR TECNICI di Esselunga Maratona di Ravenna sin dalla prossima edizione, in programma nel weekend dall’8 al 10 novembre 2024. Un accordo fortemente voluto da tutte le parti e che rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento di questo evento che, pur avendo una forte caratterizzazione territoriale, è in grado di catalizzare la partecipazione di migliaia di persone da tutto il mondo.

Diadora, marchio sportivo che contribuisce alla storia dello sport italiano e mondiale da più di 70 anni, fornirà la t-shirt di tutti i runner che a Ravenna correranno le distanze di Maratona e Mezza Maratona, oltre alle centinaia di volontari impegnati nell’organizzazione. Un brand di prestigio e con una storia di primo piano che ha avuto tra i suoi testimoni campioni come Bjorn Borg e Jennifer Capriati nel tennis, Roberto Bettega, Marco Van Basten, Roberto Baggio e Francesco Totti nel calcio, Francesco Moser nel ciclismo, Dino Meneghin nel basket, Andrea Zorzi nel volley, Ayrton Senna nella F1, Edwin Moses, Stefano Mei e Gelido Bordin nell’atletica. E proprio Bordin, autentico mito del podismo tricolore, Campione Olimpico in Maratona a Seul 1988 e unico italiano ad aver vinto la Maratona di Boston, sarà presente a Ravenna nei giorni dell’evento nella veste di attuale Direttore Merchandising e Sport Marketing di Diadora.

Cisalfa Sport è la catena omnicanale di riferimento per la vendita di abbigliamento, calzature e attrezzature per lo sport e il tempo libero in Italia. Fondata nel 1977 da Vincenzo Mancini e basata a Curno (BG), l’azienda si impegna a diffondere la cultura e i valori dello sport attraverso l’accessibilità ad un’ampia offerta di oltre 270 brand e una forte presenza nel panorama dello sport retail italiano con più di 160 negozi e 3.600 persone. Cisalfa Sport è parte di Cisalfa Group, una tra le prime 10 aziende europee del retail sportivo con 7 società e più di 240 negozi e 5.500 persone. Cisalfa Sport sponsorizzerà inoltre la t-shirt ufficiale della Martini Good Morning Ravenna 10KM.

La collaborazione con i due brand prevede anche il loro coinvolgimento nel progetto lanciato lo scorso anno da Ravenna Runners Club e denominato “Train your Passion”. Proprio con Diadora e Cisalfa Sport saranno organizzati cinque appuntamenti aperti a tutti nei quali svolgere sessioni di allenamento condotti da trainer specializzati e focus distinti dedicati a scarpa, nutrizione, integrazione, fisioterapia e mental coach. I cinque allenamenti che scandiranno l’avvicinamento alla Maratona di novembre partiranno in prevalenza dal punto vendita Cisalfa Sport di Ravenna con il primo appuntamento fissato per il 14 settembre.

“Siamo entusiasti di essere al fianco della Maratona di Ravenna Città d’Arte per i prossimi due anni, come sponsor tecnico”, ha dichiarato Alberto Fiasconaro, Direttore Marketing Cisalfa Group. “Un accordo che rafforza il nostro impegno verso lo sport e il benessere: il running per Cisalfa Sport non è solo uno sport, ma una vera e propria filosofia di vita, è la ricerca della sfida personale, della crescita e del benessere fisico e mentale, senza dimenticare ovviamente il divertimento. Ma non solo. Questa partnership ci permette anche di avvicinarci ulteriormente alla comunità locale: con diversi punti vendita presenti a Ravenna e nelle zone limitrofe, Cisalfa Sport è infatti radicata nel territorio e desideriamo contribuire attivamente a sostenerne lo sviluppo e la promozione. Speriamo che questa collaborazione possa estendersi nel tempo così da continuare a vivere questa entusiasmante esperienza insieme a tutti coloro che condividono la nostra passione per lo sport”.

“Il fatto che due marchi italiani e prestigiosi come Diadora e Cisalfa Sport – conclude Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – abbiano scelto di impegnarsi al nostro fianco è per noi motivo di estremo orgoglio. Sono convinto che insieme potremo far crescere ulteriormente questo evento già importante e che ha ancora ampi margini per imporsi ulteriormente nell’ambito internazionale. I risultati sportivi e organizzativi della Mezza Maratona di Ravenna dello scorso anno ci hanno consentito di raggiungere il terzo posto in Italia fra le prove sui 21 Km, un podio che è segnale di consolidamento ad alti livelli per tutta la nostra associazione. Lo spirito trasversale del weekend della Maratona di

Ravenna, che coinvolge persone di ogni età attraverso tante iniziative collaterali e collettive, potrà fungere da traino anche per rafforzare il nostro rapporto con Diadora e Cisalfa Sport, da sempre marchi italiani che ci rendono orgogliosi nel mondo in tutti i settori dello sport e non solo”.

La maratona – ha sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione Giacomo Costantini, Assessore a Sport e Turismo del Comune di Ravenna – ha un altissimo livello di internazionalizzazione. Grazie al grande numero di iscritti anche stranieri questi due sponsor incontreranno tantissime persone provenienti dall’estero. Collaborando con l’organizzazione tutti gli anni cerchiamo di migliorare gli stimoli di questa manifestazione. Insieme proponiamo un evento che sia nella piena sintonia del nostro modo di far sport in Romagna, quello di stare bene.