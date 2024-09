In attesa della sesta edizione del Sonora Fest, che si terrà il 4 e 5 ottobre all’antico convento di San Francesco di Bagnacavallo, Radio Sonora organizza «Sonora Fest off», tre appuntamenti dedicati ai giovani a Fusignano e Conselice, tra musica e cultura.

Si comincia venerdì 6 settembre a Fusignano in piazza Corelli con un evento organizzato in collaborazione con il Brainstorm. Alle 21 ci sarà il concerto di Galeffi, cantautore romano votato alla musica indie.

Venerdì 13 settembre in piazza Guareschi a Conselice dove alle 21 si esibiranno iDisco Club Paradiso, giovane band dance-pop. Il concerto è organizzato in collaborazione con l’associazione Art Lab.

Martedì 1 ottobre alle 21 nuovo appuntamento al Brainstorm con la proiezione de Il segreto di Liberato, film documentario di Francesco Lettieri e Giorgio Testi che racconta la storia del cantante napoletano Liberato, famoso per non aver mai svelato il suo volto.

Il Sonora Fest si terrà poi a Bagnacavallo venerdì 4 e sabato 5 ottobre all’antico convento di San Francesco, in via Cadorna 14. Il Sonora Fest è un progetto che indaga il mondo della comunicazione: linguaggi, metodi e strumenti, dalla radio, al podcast al cinema, passando per musica, illustrazione e televisione. Nelle giornate di festival si alterneranno musicisti, scrittori, giornalisti, podcaster, registi, attori e ciascun ospite porterà il proprio contributo e la propria visione della disciplina che rappresenta, aprendo una finestra sulle opportunità per i giovani.

Il progetto è Realizzato in attuazione dell’accordo di collaborazione tra il dipartimento per le politiche giovanili, il servizio civile universale e la Regione Emilia-Romagna.