Degrado alle Bassette a causa della sosta selvaggia dei mezzi pesanti

Problema degrado alle Bassette. Confartigianato e CNA hanno inviato al Comune di Ravenna una lettera, dove vengono racchiuse il malcontento delle imprese, orbitanti nella zona industriale, stanche delle problematiche determinate dalla sosta selvaggia dei semirimorchi e dei camionisti che devono assolvere le fermate obbligatorie per legge. L’assenza di aree predisposte per i mezzi pesanti, oltre a privare di spazi importanti le imprese, produce degrado in tutte le Bassette, criticità alla viabilità ed enormi problemi agli stessi autisti. Arrivano quindi richieste di maggior attenzione all’amministrazione comunale, chiamata ad individuare aree da adibire alle soste degli autotrasportatori, oltre al progetto di futura realizzazione dell’Autorità Portuale, comprensiva di zone confortevoli e servizi, ad installare bagni pubblici e a manutentare le aree verdi