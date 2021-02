Soul Club, il locale aveva chiuso per tutelare staff e clienti: “Ora siamo pronti a riaprire in sicurezza”

Il Soul Club, noto ristorante e bar della Darsena, riapre oggi le proprie porte ai clienti dopo alcuni giorni di chiusura. I gestori del locale infatti, a causa di diverse segnalazioni di persone risultate positive al Coronavirus e che hanno frequentato il locale lo scorso 6 febbraio, hanno deciso di disporre una chiusura temporanea dell’attività per effettuare test sui membri dello staff e sanificare gli ambienti. Nonostante in questi casi la legge non preveda la chiusura dei pubblici esercizi coinvolti, i titolari del locale hanno preferito tutelare clienti e dipendenti anziché il fatturato, anche se l’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova tutto il comparto della ristorazione.