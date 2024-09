“Mirko De Carli, consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia, non ha dubbi: “Da De Pascale e Fusignani arrivano solo prese in giro ai cittadini ravennati.

Le dichiarazioni odierne del Vicesindaco Fusignani ci lasciano perplessi e sgomenti.

Da una parte Michele De Pascale, attualmente pagato dai contribuenti per fare il Sindaco di Ravenna, gira per l’Emilia Romagna in tour elettorale come se nulla fosse. Dall’altra parte il Vicesindaco Fusignani pare essersi calato perfettamente nel ruolo innescato da De Pascale: prima infatti prenota la reggenza per la città di Ravenna in qualità di ViceSindaco, poi si propone come candidato alle prossime elezioni regionali.

Dove sta la serietà ed il servizio ai cittadini in tutto questo? Davvero pensando che i ravennati siano così stupidi?”

“Prosegue senza sosta – afferma Alessandro Vitali, segretario regionale del movimento giovanile del PDF – l’arroganza politica e non solo del PD e dei suoi alleati. Altro che impegno politico per il bene dei cittadini: questa è divenuta ormai una corsa al prossimo incarico ed alla prossima poltrona.”

“Non accettiamo dunque – concludono De Carli e Vitali – che due tra le più importanti figure istituzionali di Ravenna si prendano così gioco dei ravennati. Ravenna merita una classe dirigente seria ed impegnata. Quello che oggi è andato in scena è una bruttissima pagina di politica.”