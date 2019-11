Elezioni comunali, Rinnovare Faenza presenta il primo programma elettorale

Una nuova Casa Protetta per rispondere alle 150 persone in lista d’attesa, il recupero dell’ex Colonia di Castel Raniero come centro diurno per anziani e centro ricreativo per bambini e ragazzi, una cittadella dello sport alla Graziola, investimenti e revisioni nell’intero settore sportivo per essere pronti qualora le Olimpiadi del 2032 si disputassero in Toscana e in Emilia-Romagna, lo spostamento della Caserma dei Vigili del Fuoco, la gestione diretta delle case popolari, sviluppo dell’Università e della Pinacoteca, puntare a raddoppiare i ricavi di turismo culturale e sportivo. Sono queste alcune delle proposte con le quali Rinnovare Faenza si presenterà alle elezioni la primavera prossima. Fra strategie e discussioni di accordi, è ufficialmente iniziata la campagna elettorale per le comunali del 2020. A proporre per primo programma e proposte è la lista civica che ha oggi come riferimento in consiglio comunale Tiziano Cericola. La lista, che punta all’elettorato moderato, rientrerà all’interno della coalizione di centrodestra