“Il candidato sindaco De Carli Mirko per Riolo Terme presenta un’altra “cosa da fare” presente nel suo programma elettorale: “Servono maggiori collegamenti tra la pianura e la collina della Valle del Senio. Per questo, come “Lista per Riolo Terme” proponiamo una #pistaciclabile da Castel Bolognese a Riolo Terme.

La nuova infrastruttura dovrà puntare a mettere in sicurezza le utenze deboli nel tratto tra i due comuni: la sua funzionalità non va confusa o sostituita con la pista ciclabile turistica prevista in fregio al torrente Senio. Sul tracciato e al di fuori della sede stradale dovranno essere presenti le piazzole di fermata degli automezzi di trasporto collettivo per favorire la mobilità pubblica. Ci dovranno essere cabine coperte per l’attesa degli autoveicoli, spazio per la sosta delle biciclette per l’interscambio modale nonché pannelli informativi. Il progetto dovrà anche essere contestuale al cavidotto per la fornitura di infrastrutture digitali e tecnologiche sino a Riolo Terme, da utilizzare anche per interconnettete tra loro le cabine di attesa. Ecco a voi un’altra delle “cose da fare” per costruire la Riolo Terme che vogliamo”, – conclude De Carli.”