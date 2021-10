Prosegue con successo ed interesse di pubblico il progetto “DARE” per riscoprire la Darsena. L’obiettivo di rigenerazione urbana, iniziato nel 2019, vuole costruire un nuovo rapporto di collaborazione fra pubblico e privato. Presto un bando per raccogliere delle progettualità per una Darsena pro-attiva. Si lavora su cinque macroprogetti: sport, arte e cultura, lavoro ed economia, accoglienza ed abitare, e socialità.