Dalle fondazioni bancarie e dalle Casse di Risparmio un aiuto per chi ha subito danni nell’alluvione

250 mila euro per aiutare i cittadini di Ravenna che hanno subito danni dall’alluvione. Il fondo viene messo a disposizione dall’Acri, l’associazione che raggruppa Fondazioni e Casse di Risparmio, e sarà gestito dalla Croce Rossa – Comitato di Ravenna, grazie ad un accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Complessivamente l’iniziativa di Acri è riuscita a raccogliere 3 milioni per far fronte all’alluvione in Romagna. Un milione e mezzo è dedicato alla provincia di Ravenna. Prossimamente verranno presentati i piani per la gestione dei fondi anche sui territori di Faenza e Lugo, dove però le Caritas prenderanno il posto della Croce Rossa.

Il modulo per presentare domanda da parte dei ravennati è disponibile sul sito della Croce Rossa o potrà essere ritirato nella sede di via Gorizia. I fondi a disposizione potrebbero anche aumentare.